Компактный флагман OnePlus 15T получит впечатляющую батарею на 7500 мАч

Все дело в том, что смартфон получит огромную батарею на 7500 мАч. Для устройства с 6,31-дюймовым экраном это чуть ли не мировой рекорд, особенно с учетом тонкого корпуса, к которому OnePlus обычно стремится. Зарядка ожидается быстрой — 100 или 120 Вт, но без беспроводной опции.

Экран у новинки будет премиальным: BOE X3 OLED с разрешением 1,5K и частотой 165 Гц. Чип — Snapdragon 8 Elite Gen 5, так что по производительности модель войдет в топ сегмента.

С камерами ситуация неоднозначная. В качестве основной тестируются два варианта — 50-Мп Sony IMX906 или 200-Мп Samsung HP5. Телеобъектив — 50-Мп JN5. А вот ультраширика, по данным утечки, не будет, хотя прошлые отчеты говорили обратное.

В Китае смартфон выйдет на Android 16 с ColorOS 16, на глобальном рынке — с OxygenOS 16.

Выход ожидается в I половине 2026 года, но характеристики еще могут измениться — утечка основана на внутренних тестах.