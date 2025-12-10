Телефоны
Опубликовано 10 декабря 2025, 22:30
Компактный флагман OnePlus 15T получит впечатляющую батарею на 7500 мАч

Удивительное рядом
OnePlus готовит компактный флагман OnePlus 15T и, судя по данным инсайдеров, новинка явно удивит нас своим аккумулятором.
Все дело в том, что смартфон получит огромную батарею на 7500 мАч. Для устройства с 6,31-дюймовым экраном это чуть ли не мировой рекорд, особенно с учетом тонкого корпуса, к которому OnePlus обычно стремится. Зарядка ожидается быстрой — 100 или 120 Вт, но без беспроводной опции.

Экран у новинки будет премиальным: BOE X3 OLED с разрешением 1,5K и частотой 165 Гц. Чип — Snapdragon 8 Elite Gen 5, так что по производительности модель войдет в топ сегмента.

С камерами ситуация неоднозначная. В качестве основной тестируются два варианта — 50-Мп Sony IMX906 или 200-Мп Samsung HP5. Телеобъектив — 50-Мп JN5. А вот ультраширика, по данным утечки, не будет, хотя прошлые отчеты говорили обратное.

В Китае смартфон выйдет на Android 16 с ColorOS 16, на глобальном рынке — с OxygenOS 16.

Выход ожидается в I половине 2026 года, но характеристики еще могут измениться — утечка основана на внутренних тестах.

