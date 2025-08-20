Компактный флагман Xiaomi 16 Pro Mini получит новый дизайн и топовую камеру с перископом

Смартфон получит тот же чип Snapdragon 8 Elite 2, что и старшие модели серии, но будет заметно компактнее, сохраняя при этом топовые характеристики.

По данным инсайдера Digital Chat Station, устройство оснастят 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с ультратонкими рамками, созданными с применением LIPO-технологии. Дизайн прототипа отличается крупными скруглёнными углами и новым форм-фактором.

Главной фишкой станет продвинутая камера: основной сенсор увеличенного размера дополнит перископический модуль, что для компактного смартфона — редкость. Также ожидается ультразвуковой сканер отпечатков в экране и высокая степень защиты от воды.