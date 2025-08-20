Компактный флагман Xiaomi 16 Pro Mini получит новый дизайн и топовую камеру с перископом

Компактный флагман Xiaomi 16 Pro Mini получит новый дизайн и топовую камеру с перископомА рынок компактов-то оживает!
Смартфон получит тот же чип Snapdragon 8 Elite 2, что и старшие модели серии, но будет заметно компактнее, сохраняя при этом топовые характеристики.
По данным инсайдера Digital Chat Station, устройство оснастят 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с ультратонкими рамками, созданными с применением LIPO-технологии. Дизайн прототипа отличается крупными скруглёнными углами и новым форм-фактором.
Главной фишкой станет продвинутая камера: основной сенсор увеличенного размера дополнит перископический модуль, что для компактного смартфона — редкость. Также ожидается ультразвуковой сканер отпечатков в экране и высокая степень защиты от воды.
За автономность будет отвечать аккумулятор на 6300 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Это больше, чем у OnePlus 13s, но чуть меньше, чем у Vivo S30 Pro Mini.
Аналитики отмечают, что рынок компактных флагманов постепенно выходит на новый уровень — в этом году в таких моделях могут появиться батареи до 7000 мАч.