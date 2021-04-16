Компактный iPhone 12 mini продают на 10 тысяч дешевле

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Напомним, что смартфон работает на базе процессора Apple A14 Bionic. Модель получила 5,4-дюймовый OLED экран с разрешением 2340×1080. Компактный аппарат оснащен двумя основными камерами на 12 МП и селфи-камерой на 12 МП. Отметим также поддержку модуля NFC, аксессуаров MagSafe и беспроводной зарядки стандарта Qi.