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Компактный iPhone 12 mini продают на 10 тысяч дешевле
За 54 990 рублей вместо 64 990
В официальном онлайн-магазине “Мегафон” на TMALL компактный смартфон iPhone 12 mini продают со скидкой в 10 тысяч рублей. Так, если обычная стоимость этой модели составляет 64 990 рублей, то сейчас ее можно ухватить за 54 990.
По этой стоимость смартфон можно купить с помощью купона GUDOK4000. Отметим, что активен он лишь до 19 апреля. Купить iPhone 12 mini с 64 ГБ памяти за 54 990 рублей можно перейдя по этой ссылке.
Напомним, что смартфон работает на базе процессора Apple A14 Bionic. Модель получила 5,4-дюймовый OLED экран с разрешением 2340×1080. Компактный аппарат оснащен двумя основными камерами на 12 МП и селфи-камерой на 12 МП. Отметим также поддержку модуля NFC, аксессуаров MagSafe и беспроводной зарядки стандарта Qi.