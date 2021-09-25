Компактный смартфон ASUS ZenFone 8 продают по минимальной цене в России

Смартфон ASUS ZenFone 8 основан на Snapdragon 888 – пока самом мощном смартфонном процессоре в мире. Устройство имеет дисплей AMOLED диагональю 5,9’’ с разрешением 2400x1080 HDR10+, с частотой обновления 120 Гц и яркостью 700 нит, пиковой – 1100 нит. Также смартфон имеет водозащиту IP68. Объём памяти устройства 8/128 ГБ.

Гаджет имеет основную камеру с разрешением 64 Мп (сенсор Sony IMX686), оптикой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения и селфи-камеру 12 Мп со светосилой f/2.5.

Ёмкость аккумулятора ASUS ZenFone 8 4000 мАч, поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт, которая позволяет зарядить гаджет с 0% до 60% в течение 25 минут, а с 0% до 100% за 1 час 20 минут.

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