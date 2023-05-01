Компания HTC подаёт признаки жизни: в Geekbench заметили новый среднебюджетник компании на Snapdragon 7 Gen 1

Компания HTC подаёт признаки жизни: в Geekbench заметили новый среднебюджетник компании на Snapdragon 7 Gen 1Звучит интригующе
HTC готовит к выпуску новый смартфон среднего уровня, который, по слухам, получит название HTC U23 Pro.
Устройство прошло сертификацию Bluetooth SIG на прошлой неделе и теперь появилось в базе данных популярного сервиса Geekbench.
HTC U23 Pro, являясь преемником HTC U20 5G, анонсированного в июне 2020 года, предположительно будет работать на чипсете Snapdragon 7 Gen 1 от Qualcomm. Тестирование Geekbench показало наличие 12 ГБ оперативной памяти и операционной системы Android 13.
В одноядерном и многоядерном тестах смартфон набрал 933 и 2351 баллов соответственно. Пока нет информации об остальных характеристиках HTC U23 Pro.
Но учитывая тренды рынка, можно предположить, что новинка получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, до 256 ГБ встроенной памяти, высококачественные камеры и большой аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки.
Анонс устройства ожидается уже в июне.