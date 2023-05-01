Компания HTC подаёт признаки жизни: в Geekbench заметили новый среднебюджетник компании на Snapdragon 7 Gen 1

В одноядерном и многоядерном тестах смартфон набрал 933 и 2351 баллов соответственно. Пока нет информации об остальных характеристиках HTC U23 Pro.

Но учитывая тренды рынка, можно предположить, что новинка получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, до 256 ГБ встроенной памяти, высококачественные камеры и большой аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки.

Анонс устройства ожидается уже в июне.