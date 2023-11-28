Компания Nothing готовит анонс более дешевого смартфона Nothing Phone 2a

Компания Nothing готовит анонс более дешевого смартфона Nothing Phone 2aВ лучших традициях Google Pixel
Nothing, уже зарекомендовавшая себя своим инновационным подходом к дизайну, собирается выпустить новую модель — Nothing Phone 2a.
Устройство обещает стать более доступной версией своего предшественника, Nothing Phone 2, сохранив при этом уникальный внешний вид бренда.
Nothing Phone 2a с модельным номером AIN142 будет оснащен 6.7-дюймовым AMOLED-дисплеем с фронталкой, расположенной по центру. Также устройство сможет похвастаться прозрачной задней панелью, что является фирменной чертой дизайна Nothing.
Отличительной же особенностью новинки станет измененная конструкция задней панели: в отличие от предшественника, у Nothing Phone 2a не будет выреза в большом LED-элементе, что намекает на меньшее количество светодиодов и, возможно, на более низкую стоимость устройства.
На данный момент подробности о Nothing Phone 2a ограничены, но источники утверждают, что устройство уже находится на финальной стадии разработки и может быть представлено в ближайшее время.
Учитывая конец года, вероятность скорого анонса кажется невысокой, но мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе.