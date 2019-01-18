Компания-сборщик iPhone сократила 50 000 рабочих

Компания Foxconn уволила около 50 тысяч контрактных работников фабрики в Чжэнчжоу, в которой занимались сборкой iPhone. Первая волна сокращений началась в октябре 2018 года. Об этом сообщило издание Nikkei.

По данным источника, подобное сокращение не является чем-то из ряда вон выходящим, но началось на несколько месяцев раньше, чем в прошлые года. Источник отметил, что главное отличие заключалось в том, что рабочих линии сборки начали увольнять до конца года.

Обычно Foxconn обновляет контракты рабочих каждый месяц с августа по январь, а затем численность рабочих сокращается, поскольку темпы производства iPhone сезонно снижаются. В 2018 году сокращения начались на три месяца раньше.

Ранее в сети появлялись сообщения о том, что Apple раз за разом снижала объёмы заказов на сборку iPhone 2018 года, поскольку спрос на них оказался ниже ожидаемых.