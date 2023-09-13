Комплектный Type-C кабель в дорогущем iPhone 15 Pro Max работает на скоростях старого Lightning

Однако эти высокие скорости не будут доступны «из коробки», так как комплектный кабель Type-C работает на скоростях USB 2.0, ограничивая скорость передачи данных до 480 Мбит/с.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами нового стандарта USB, пользователям придётся приобрести отдельный кабель. На официальном сайте Apple уже предлагается такой: Thunderbolt 4 за $69.

Компания также представила ряд новых аксессуаров с поддержкой USB-C, включая кабели для зарядки с более высокой мощностью и переходник с USB-C на Lightning. Возможно, в будущем появятся совместимые кабели от сторонних производителей, но пока что выбор ограничен.

Данный ход Apple может вызвать недовольство среди пользователей, которые ожидают полноценную функциональность прямо из коробки, особенно учитывая высокую стоимость iPhone 15 Pro Max.