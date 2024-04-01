Концепт iOS 18 раскрыл основные нововведения, которые появятся в iPhone в будущем

И еще кое-что: в концепте промелькнули обновленный Apple Music и Siri с продвинутым ИИ.

Конечно, не факт, что Apple возьмет все эти идеи на вооружение, но концепт показывает – у iOS 18 есть потенциал серьезно нас удивить. Скорее всего, больше подробностей мы узнаем уже на WWDC 2024.