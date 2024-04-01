Концепт iOS 18 раскрыл основные нововведения, которые появятся в iPhone в будущем

Опубликовано 01 апреля 2024, 08:42
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Концепт iOS 18 раскрыл основные нововведения, которые появятся в iPhone в будущемТакая ОС явно удивила бы поклонников бренда
Потрясающий концепт iOS 18 продемонстрировал, какие крутые фишки появятся в iPhone уже вскоре.
Конечно, это всего лишь фантазия дизайнера, но на основе последних слухов и утечек – вполне реалистичная!
Главные «бомбы» концепта:
- Горизонтальный домашний экран – как на iPad, для тех, кому так удобнее.
- Ярлыки приложений на экране блокировки – что-то вроде мини док-станции в стиле macOS.
- Полная гибкость в расстановке иконок на рабочем столе, с пустыми промежутками.
- Радикально переработанный «Центр управления» – он реально давно не менялся.
- Глубокая смена тем оформления – настройка цветов под себя.
И еще кое-что: в концепте промелькнули обновленный Apple Music и Siri с продвинутым ИИ.
Конечно, не факт, что Apple возьмет все эти идеи на вооружение, но концепт показывает – у iOS 18 есть потенциал серьезно нас удивить. Скорее всего, больше подробностей мы узнаем уже на WWDC 2024.