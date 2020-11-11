Конкурент перестал судиться с Xiaomi из-за "китайской солидарности"

Речь идет об иске производителя смартфонов Coolpad Group, который обвинял Xiaomi в нарушении патентных прав, сообщает cnTechPost. Судебный процесс был начат еще в 2018 году, но лишь сейчас китайский производитель отозвал свой иск, объяснив данное решение ”сложными и глубокими изменениями внутри страны и за ее пределами”.

Учитывая, что вместе с отзывом исков, Coolpad Group также объявили о готовности на любые формы технического обмена и сотрудничества с “выдающимися предприятиями внутри и за пределами отрасли”, возникает такое чувство, что на компанию все же было оказано определенное давление со стороны вышестоящих сил. Вполне вероятно, что таким образом китайское правительство пытается оградить внутренние компании от борьбы между собой в суде на фоне и без того серьезной угрозы со стороны США.