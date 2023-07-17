Копией какого смартфона Redmi окажется грядущий Xiaomi 13T Pro

Так, недавно прошедшая сертификация подтвердила, что оба устройства будут работать под управлением MIUI 14 и поддерживать такие функции, как NFC, 5G, Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth.

Но куда интереснее тот факт, что Xiaomi 13T Pro можно будет купить и под другим именем — Redmi K60 Ultra. То есть да, китайская компания в очередной раз всех переиграла, приготовив выпуск двух «разных» смартфонов с одной начинкой и дизайном.

Xiaomi 13T Pro будет оснащён мощным процессором Dimensity 9200+ и до 16 ГБ оперативной памяти. Он также получит сверхбыструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволит полностью зарядить аккумулятор всего за 20 минут.

При этом и 13T Pro, и базовый 13T обладают 6,7-дюймовыми плоскими экранами с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Релиз и новинок Xiaomi, и новинки Redmi ожидается уже в августе.