Копией какого смартфона Xiaomi будет грядущий Poco X6 5G

Копией какого смартфона Xiaomi будет грядущий Poco X6 5GА если быть точнее, какого смартфона Redmi
К выходу готовится Poco X6 5G, новинка от известного бренда, которая, по последним данным, является модифицированной версией уже популярного устройства.
Согласно недавним утечкам информации, Poco X6 5G будет основан на модели Redmi Note 13 Pro от Xiaomi. Этот шаг представляет собой интересный, но уже такой привычный, поворот в стратегии компании, предлагая потребителям знакомые характеристики в новом обличии.
А Poco X6 5G обещает поразить своими техническими параметрами. Ожидается, что устройство будет оснащено 6.67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass Victus.
В качестве «сердца» смартфона выступит процессор Snapdragon 7s Gen 2, а его автономность обеспечит аккумулятор на 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.
Камера тоже обещает быть впечатляющей: основной сенсор OmniVision OV64B, вероятно, заменит 200-мегапиксельный модуль. Кроме того, в комплекте будут ультраширокоугольная и макро-камеры.