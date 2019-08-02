Корейцы создают конкурента складному смартфону Xiaomi

Также в одном из сгибов оставлено место для хранения стилуса. В сложенном состоянии каждая из сторон имеет соотношение 18:9, а в разложенном — 3:2, как у планшетов Microsoft Surface.

Как это обычно бывает с патентами, пока неизвестно, когда LG решится воплотить его в реальность, да и решится ли вообще.