Корпус а-ля MacBook и 100-кратный зум: подробности флагманского Honor Magic 5 Pro раскрыли накануне анонса

Корпус а-ля MacBook и 100-кратный зум: подробности флагманского Honor Magic 5 Pro раскрыли накануне анонсаПолучилось очень свежо
Уже совсем скоро, в рамках MWC 2023, Honor представит свою новейшую серию флагманских смартфонов — Honor Magic 5.
Фото: Gizmochina
Незадолго до этого события популярный инсайдер evleaks опубликовал изображения и часть технических характеристик Pro-версии устройства. Также он рассказал, что нас ждёт три модели — Honor Magic 5, Honor Magic 5 Pro и Honor Magic Ultimate.
Honor Magic 5 Pro может похвастаться круглым островком камеры на задней панели с трёмя объективами, расположенными в виде треугольника. На модуле камеры также выгравировано 100X, что подтверждает 100-кратный зум.
По словам evleaks, смартфон получил unibody-корпус, как у всех последних поколений MacBook Pro и Air. При этом не до конца понятно, изготовлен ли он из стекла или какого-то другого материала.
Gizmochina
Новинка получила 6,81-дюймовый OLED-дисплей с переменной частотой обновления до 120 Гц. В основе устройства лежит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, оперативная память LPDDR5x и внутреннее хранилище UFS 4.0.
Ёмкость аккумулятора флагмана составляет 4800 мАч, есть и быстрая зарядка на 100 Вт.