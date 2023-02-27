Телефоны
15:25, 27 февраля 2023
1 мин.

Корпус а-ля MacBook и 100-кратный зум: подробности флагманского Honor Magic 5 Pro раскрыли накануне анонса

Получилось очень свежо

Уже совсем скоро, в рамках MWC 2023, Honor представит свою новейшую серию флагманских смартфонов — Honor Magic 5.

Корпус а-ля MacBook и 100-кратный зум: подробности флагманского Honor Magic 5 Pro раскрыли накануне анонса

Фото: Gizmochina

Незадолго до этого события популярный инсайдер evleaks опубликовал изображения и часть технических характеристик Pro-версии устройства. Также он рассказал, что нас ждёт три модели — Honor Magic 5, Honor Magic 5 Pro и Honor Magic Ultimate.

Honor Magic 5 Pro может похвастаться круглым островком камеры на задней панели с трёмя объективами, расположенными в виде треугольника. На модуле камеры также выгравировано 100X, что подтверждает 100-кратный зум.

По словам evleaks, смартфон получил unibody-корпус, как у всех последних поколений MacBook Pro и Air. При этом не до конца понятно, изготовлен ли он из стекла или какого-то другого материала.

Корпус а-ля MacBook и 100-кратный зум: подробности флагманского Honor Magic 5 Pro раскрыли накануне анонса

Gizmochina

Новинка получила 6,81-дюймовый OLED-дисплей с переменной частотой обновления до 120 Гц. В основе устройства лежит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, оперативная память LPDDR5x и внутреннее хранилище UFS 4.0.

Ёмкость аккумулятора флагмана составляет 4800 мАч, есть и быстрая зарядка на 100 Вт.

Источник:Gizmochina
Теги:
#Honor
,
#Honor Magic
,
#флагман
Новости партнеров
Новости партнеров