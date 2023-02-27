Корпус а-ля MacBook и 100-кратный зум: подробности флагманского Honor Magic 5 Pro раскрыли накануне анонса

Незадолго до этого события популярный инсайдер evleaks опубликовал изображения и часть технических характеристик Pro-версии устройства. Также он рассказал, что нас ждёт три модели — Honor Magic 5, Honor Magic 5 Pro и Honor Magic Ultimate.

Honor Magic 5 Pro может похвастаться круглым островком камеры на задней панели с трёмя объективами, расположенными в виде треугольника. На модуле камеры также выгравировано 100X, что подтверждает 100-кратный зум.

По словам evleaks, смартфон получил unibody-корпус, как у всех последних поколений MacBook Pro и Air. При этом не до конца понятно, изготовлен ли он из стекла или какого-то другого материала.