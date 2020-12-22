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«Космический» зум грядущего Samsung Galaxy S21 Ultra сравнили с актуальным флагманом Galaxy Note 20 Ultra
Угадайте с трёх раз, кто оказался в разы лучше?
Несмотря на то, что Samsung ещё не анонсировала смартфоны линейки Galaxy S21, в сети уже успело появиться множество материалов, связанных с новинкой. Вот и в этот раз, силами интернет-инсайдеров, были проведены сравнения «космического» зума грядущего Samsung Galaxy S21 Ultra с актуальным флагманов Galaxy Note 20 Ultra.
Источником утечки стал пользователь Twitter под ником chunvn8888 — именно опубликовал фотосравнение двух флагманов. Для столкновения устройств лоб в лоб использовался зум, с помощью которого пользователь пытался приблизить Луну. И стоит отметить, что Galaxy S21 Ultra в данном вопросе вырвался далеко вперёд по сравнению с Galaxy Note 20 Ultra. Особенно это можно заметить, если обратить внимание на уровень детализации объекта.
Напомним, что согласно неофициальной информации, анонс линейки Galaxy S21 состоится уже 14 января 2021 года, в рамках шоу Samsung на CES 2021. А накануне мероприятия, 12 января, от компании ждут анонс нового процессора Exynos, который и будет использоваться в смартфонах линейки.