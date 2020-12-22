«Космический» зум грядущего Samsung Galaxy S21 Ultra сравнили с актуальным флагманом Galaxy Note 20 Ultra

Источником утечки стал пользователь Twitter под ником chunvn8888 — именно опубликовал фотосравнение двух флагманов. Для столкновения устройств лоб в лоб использовался зум, с помощью которого пользователь пытался приблизить Луну. И стоит отметить, что Galaxy S21 Ultra в данном вопросе вырвался далеко вперёд по сравнению с Galaxy Note 20 Ultra. Особенно это можно заметить, если обратить внимание на уровень детализации объекта.