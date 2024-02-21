«Крепкий середняк» Samsung Galaxy A55 засветился на официальном сайте компании раньше анонса

Ожидается, что новинка будет доступна в трех цветах: Awesome Iceblue, Awesome Lilac и Awesome Navy. Согласно результатам тестов Geekbench 6, A55 будет оснащен процессором Exynos 1480 с 4 ядрами Cortex-A78 (2.75 ГГц) и 4 ядрами Cortex-A55 (2.05 ГГц), а также графическим ускорителем Xclipse 530 на базе архитектуры AMD RDNA2.

По другим утечкам, ожидается, что устройство получит 6.5-дюймовый OLED-экран с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц, основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, а также камеры для широкоугольной съемки, макросъемки и селфи на 32 Мп.

Емкость батареи составит 5000 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.