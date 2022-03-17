Крепкий середняк в корпусе флагмана — представлен Huawei P50E

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Крепкий середняк в корпусе флагмана — представлен Huawei P50EИ по достаточно приятной цене
Накануне Huawei провела очередную презентацию. На ней компания представила свой новый среднебюджетный смартфон — Huawei P50E.
Устройство получилось достаточно интересным во многих планах. Например, его дизайн — это прямое повторение такового у флагманского Huawei P50. При этом в его основу лёг более простой чип — Snapdragon 778G.
Что интересно, хоть сама SoC поддерживает технологию 5G, в самом смартфоне она отключена. Это уже связано с американскими санкциями.
Из прочего можно отметить 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. При этом основная камера смартфона тройная (на 50, 13 и 12 Мп), а фронтальная — одинарная (на 13 Мп).
Базовая версия Huawei P50E с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной обойдётся в 634 доллара. Есть ещё и версия на 8/256 ГБ.