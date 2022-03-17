Крепкий середняк в корпусе флагмана — представлен Huawei P50E

Устройство получилось достаточно интересным во многих планах. Например, его дизайн — это прямое повторение такового у флагманского Huawei P50. При этом в его основу лёг более простой чип — Snapdragon 778G.

Что интересно, хоть сама SoC поддерживает технологию 5G, в самом смартфоне она отключена. Это уже связано с американскими санкциями.