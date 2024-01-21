Криптосмартфон Solana Saga 2 оказался на 100% востребованнее первой модели

Опубликовано 21 января 2024, 00:45
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Криптосмартфон Solana Saga 2 оказался на 100% востребованнее первой моделиВсего за сутки новая модель побила продажи предыдущей за всё время
Второе поколение криптосмартфона Solana Saga от компании Solana Mobile всего за 30 часов после анонса побило рекорды предшественника. Чуть более чем за сутки количество проданных предзаказов на вторую модель превысило продажи первого поколения за всё время.
Аналитики и разработчики объясняют это функционалом — ориентированием устройства на Web3, блокчейн, в том числе встроенный криптокошелёк, и многие другие возможности для трейдинга. К тому же разработчики Solana Mobile 2, или, как ещё называют новую модель, Saga Chapter 2, установили стартовую цену в размере $450. Для сравнения, первую модель вендор отдавал за $599.
Вторая модель также работает на Android, имеет защищённое криптошифрованием хранилище и децентрализованный магазин приложений для блокчейна — dApps.
Поставки второго поколения криптосмартфонов должны начаться в первом полугодии 2025 года.
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