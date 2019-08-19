Крупнейшие китайские производители смартфонов объединились в альянс

Если идея производителей воплотится в жизнь, то пользователь, при смене смартфона от одного производителя на устройство от другого, не столкнется с проблемой, связанной с тем, как перенести все свои данные. Все, кто вступит в альянс Xiaomi, Vivo и Oppo, будут гарантировать передачу максимально большого количества ваших данных различного типа на максимальной скорости. При этом вам не нужно будет использовать мобильный интернет или скачивать какое-либо стороннее приложение.

К слову, Xiaomi, Vivo и Oppo уже призвали остальных производителей смартфонов примкнуть к их альянсу, мотивируя это тем, что от этого в итоге выиграют конечные пользователи. На предложение уже откликнулась компания Realme, заявив, что пользователи их смартфонов также смогут рассчитывать на простейший способ передачи данных.