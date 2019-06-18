Крупнейшие производители смартфонов тоже перейдут на операционку Huawei

Операционная система Huawei, которую китайская компания разрабатывает в качестве замены Android, может довольно быстро занять почти треть рынка смартфонов. Об этом сообщил пользователь Мукул Шарма (Mukul Sharma) в своём Twitter.

По данным источника, ОС HongMeng рассматривают в качестве варианта для установки такие китайские производители, как Oppo, Vivo и Xiaomi. Если они примут решение в пользу HongMeng, то она может быстро получить 30% рынка.

По последним данным аналитической компании IDC, на мировом рынке смартфонов по итогам первого квартала 2019 года лидирует Samsung, но ей на пятки наступают Huawei, Apple, Vivo, Oppo и Xiaomi. Как мы видим, помимо Samsung и Apple, четыре лидирующие компании могут начать использовать HongMeng.