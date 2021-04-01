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Сегодня в 12:45
Крупный интернет-магазин раскрыл новый сверхдешёвый смартфон Samsung
За свою цену — достойный аппарат
Уже совсем скоро Samsung должна анонсировать свой новый сверхдешёвый смартфон — Galaxy F02s. Но незадолго до официального мероприятия, крупный интернет-магазин уже слил в сеть основную информацию о грядущей новинке.
Судя по опубликованным Amazon изображениям, смартфон получит 6,5-дюймовый HD+ дисплей с 5 Мп фронтальной камерой, «спрятавшейся» в вырезе в форме капли. При этом в основу Galaxy F02s ляжет чип Snapdragon 450 от Qualcomm.
Ещё из интересного можно отметить основную камеру на 13, 2 и 2 Мп, а также от 3 до 4 ГБ оперативной памяти и от 32 до 64 ГБ памяти постоянной.
Попросят за устройство 9 тыс рупий (9,2 тыс рублей) за версию 3/32 ГБ и 10 тыс рупий (10,3 тыс рублей) за 4/64 ГБ версию. Анонс новинки ожидается уже 5 апреля 2021 года.