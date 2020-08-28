Крупный китайский производитель смартфонов работает над слайдером с растягивающимся дисплеем

Судя по имеющимся изображениям патента, в сложенном виде новый смартфон будет иметь форму, максимально приближенную к квадрату. В момент же, когда устройство будет “вытягиваться”, оно будет становиться более похожим на современные мобильные девайсы. При этом, если верить имеющимся данным, смартфоном, разрабатываемым Oppo, можно будет пользоваться как в “сложенном”, так и “разложенном” виде.