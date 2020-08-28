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Крупный китайский производитель смартфонов работает над слайдером с растягивающимся дисплеем
По всей видимости, в ближайшее время дизайн телефонов претерпит заметные изменения
На популярном интернет-ресурсе Letsgodigital появилась информация о том, что крупный китайский производитель смартфонов Oppo работает над слайдером с растягивающимся дисплеем. Компания даже зарегистрировала соответствующий патент.
Судя по имеющимся изображениям патента, в сложенном виде новый смартфон будет иметь форму, максимально приближенную к квадрату. В момент же, когда устройство будет “вытягиваться”, оно будет становиться более похожим на современные мобильные девайсы. При этом, если верить имеющимся данным, смартфоном, разрабатываемым Oppo, можно будет пользоваться как в “сложенном”, так и “разложенном” виде.
Интересно, что на изображениях патента не видно какой-либо фронтальной камеры. Вполне вероятно, что если данный смартфон поступит в продажу, в него встроят технологию подэкранной селфи-камеры, массовое появление которого ожидается уже в начале 2021 года.