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Крупный онлайн-магазин подтвердил завтрашний анонс iPhone 12 на мероприятии Apple
Если это окажется правдой, то нас ждет крупнейший сюрприз от компании за последнее время
Уже завтра, 15 сентября, состоится очередная презентация Apple, на которой компания покажет множество новых устройств. Изначально предполагалось, что помимо всего прочего, компания также покажет и новые смартфоны, но сразу несколько источников заявили, что это не случится. И вот, уже накануне предстоящего мероприятия, крупный онлайн-магазин подтвердил завтрашний анонс iPhone 12.
Речь идет о PinDuoDuo, который еще в 2018 году был признан самым быстрорастущим стартапом в истории. На сегодняшний день китайский проект является вторым по величине онлайн-рынком на родине по количеству пользователей и заказов. Именно он и утверждает, что завтра, вместе с планшетами и “умными” часами, будет представлена и линейка iPhone 12.
Напомним, что в сети уже появились данные, согласно которым в рамках осенней презентации Apple нас ждет демонстрация новеньких iPad Air, Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, а также, возможно, новых ноутбуков компании на базе собственного ARM-процессора. Само мероприятие состоится в 20:00 по Московскому времени.