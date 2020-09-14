Крупный онлайн-магазин подтвердил завтрашний анонс iPhone 12 на мероприятии Apple

Речь идет о PinDuoDuo, который еще в 2018 году был признан самым быстрорастущим стартапом в истории. На сегодняшний день китайский проект является вторым по величине онлайн-рынком на родине по количеству пользователей и заказов. Именно он и утверждает, что завтра, вместе с планшетами и “умными” часами, будет представлена и линейка iPhone 12.