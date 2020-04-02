ferra.ru
Телефоны
Сегодня 10:32

Крупный ритейлер начал продажу аксессуара для неанонсированного недорогого iPhone 9

Описание товара подтвердило 4,7-дюймовый дисплей новинки
Крупный американский ритейлер Target начал продажу аксессуара для еще неанонсированного недорого iPhone 9, который компания Apple, судя по количеству утечек, может представить уже со дня на день.

Так, популярный интернет-инсайдер из мира слухов о продукции Apple опубликовал фотографию, на которой можно увидеть, что на страничке магазина Target предлагается к покупке защитное стекло компании Zagg из линейки InvisibleShield Glass. Что интересно, в описании товара прямо указано, что стекло является универсальным и подходит сразу к нескольким девайсам от Apple: iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 и, что самое главное, iPhone 9! Таким образом мы получили прямое подтверждение тому, что новинка от яблочной компании, как и говорилось во всех слухах, получит 4,7-дюймовый дисплей.

Напомним, что судя по последним данным, iPhone 9 будет работать на базе процессора Apple A13, который установлен в прошлогодние iPhone 11 и 11 Pro. Что же до цены новинки, то самой вероятной считается цена в 399 долларов.