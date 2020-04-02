Крупный ритейлер начал продажу аксессуара для неанонсированного недорогого iPhone 9

Так, популярный интернет-инсайдер из мира слухов о продукции Apple опубликовал фотографию, на которой можно увидеть, что на страничке магазина Target предлагается к покупке защитное стекло компании Zagg из линейки InvisibleShield Glass. Что интересно, в описании товара прямо указано, что стекло является универсальным и подходит сразу к нескольким девайсам от Apple: iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 и, что самое главное, iPhone 9! Таким образом мы получили прямое подтверждение тому, что новинка от яблочной компании, как и говорилось во всех слухах, получит 4,7-дюймовый дисплей.