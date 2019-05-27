Крупный сетевой магазин электроники открыл «витрину» для китайских производителей

Юлмарт в тестовом режиме запустил кроссбордер и предложил продавцам и производителям из Китая торговать на своей витрине. Клиенты могут напрямую приобретать товары у китайских компаний с бесплатной доставкой во все регионы присутствия ретейлера в России.

При этом Юлмарт не участвует в договоре купли-продажи и таможенном оформлении, а выступает как онлайн-витрина и место получения заказов. Товары китайских продавцов и производителей размещены в общем каталоге ulmart.ru и выделены в отдельные категории с пометкой «из Китая» (например, «Смартфоны из Китая»).

Товары из Китая сопровождаются подробным описанием на русском языке с указанием всех характеристик, аналогично остальным товарам на сайте, и обозначаются в карточке товара признаком, где отмечено, что продавец — это китайская компания.

Чтобы оформить заказ, клиенту нужно указать паспортные данные и ИНН для прохождения таможенного контроля, затем произвести 100% предоплату заказа китайскому продавцу. На этапе оформления покупатель может ознакомиться с офертой продавцов.

Формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и проведением таможенного оформления занимается логистический партнёр в Китае. Юлмарт осуществляет доставку товаров во все центры исполнения и пункты выдачи заказов и поддержку клиентов. На пилотном этапе проекта срок доставки составит от 2 до 3 недель, затем — от 5 до 7 рабочих дней.