Куда нельзя класть смартфон летом

По его словам, постоянное нахождение на солнце пагубно для устройства, поэтому смартфон нельзя класть на торпедо — переднюю панель автомобиля и подоконник. Если гаджет длительное время находится под прямыми солнечными лучами, может выгореть экран.

Эксперт отметил, что на солнце яркость экрана может повыситься до предельной, экран может выгореть. На практике это характерно для одного случая, когда вы водитель и ваш смартфон на солнце 5-6 часов, постоянно включён и работает на максимальной яркости.

При этом устройство нельзя охлаждать в холодильнике — может произойти разгерметизация корпуса и потечь клей. Смартфон должен остывать естественным образом.

«Там, где комфортно вам, там комфортно и вашему смартфону. Если вы ощущаете, что солнце жжёт, очень жарко, то смартфон нужно убрать. Самые частые места, где смартфон чувствует себя очень плохо, — это торпедо автомобиля и окно, под прямыми солнечными лучами. Если вы посмотрите любую инструкцию, там написано — избегать прямого солнечного света», — рассказал Эльдар Муртазин.