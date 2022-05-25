Куда так быстро: появились подробности о новом флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2

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Куда так быстро: появились подробности о новом флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2Напомним, что анонс Snapdragon 8+ Gen 1 состоялся менее недели назад
Не успела Qualcomm представить свой новый флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1, как в сети появилась информация о следующей модели топового чипа.
Утечкой поделился авторитетный инсайдер под ником Ice Universe. По его словам, отличительной особенностью новинки должна стать «прокаченная» производительность и большая энергоэффективность.
Но если это в целом ожидаемо, так как является частью ежегодной эволюции, то следующий факт многих может удивить. Так, Snapdragon 8 Gen 2 будет производиться по нормам 4-нм техпроцесса на мощностях тайваньской TSMC.
Сообщается, что новый процессор успешно прошёл серию первичных тестов на энергопотребление. Релиз чипа может состояться ближе к концу 2022 года. Тогда же стоит ждать анонса первых смартфонов на его основе.