Куда так быстро: появились подробности о новом флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2

Утечкой поделился авторитетный инсайдер под ником Ice Universe. По его словам, отличительной особенностью новинки должна стать «прокаченная» производительность и большая энергоэффективность.

Но если это в целом ожидаемо, так как является частью ежегодной эволюции, то следующий факт многих может удивить. Так, Snapdragon 8 Gen 2 будет производиться по нормам 4-нм техпроцесса на мощностях тайваньской TSMC.