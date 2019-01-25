Кухонные страсти. Топ-менеджер Xiaomi превратил Redmi Note 7 в разделочную доску

Глава бренда Redmi Лу Вэйбин (Lu Weibing) продолжил издевательства над смартфоном Redmi Note 7, показывающие его прочность и способность противостоять небережному обращению без ущерба для внешнего вида.
Если на прошлой неделе президент Xiaomi Ли Бин (Lin Bin) расколол Redmi Note 7 грецкий орех, то теперь смартфон выступил в роли разделочной доски. На нём Лу Вэйбин порезал киви, банан и яблоко.
Напомним, Xiaomi Redmi Note 7 — это бюджетная модель, получившая в своё распоряжение продвинутую камеру с 48-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright GM1. Смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 48+5 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 4.
Пока Xiaomi Redmi Note 7 начал продаваться только в Китае и находится в дефиците.