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Культовый смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro провалил тест на качество камер

Его обогнали даже более старые модели
Представители DxOMark опубликовали новую статью, в рамках которой они проанализировали камеру культового смартфона китайского гиганта Xiaomi, а именно Redmi Note 8 Pro.

Так, согласно результатам, смартфон провалил тест на качество камер, поскольку ему удалось набрать лишь 84 балла. Отметим, что даже Samsung A50, который никогда не считался камерофоном, в итоге обогнал Redmi Note 8 Pro в данном рейтинге. Кроме того, тесты показали, что лучше Redmi Note 8 Pro снимают и более старые модели, в числе которых iPhone 7 Plus, который был выпущен в 2016 году.

Сообщается, что за качество фото смартфону дали 87 баллов, тогда как видеовозможности оценили в 78 баллов. Авторы отмечают, что на сегодняшний день Redmi Note 8 Pro неспособен составить конкуренцию современным моделям, имея ряд недостатков как в фото таки и в видеорежимах. ”Тем не менее, не стоит забывать, что это бюджетная модель, которая стоит в разы меньше современного топового смартфона. Учитывая все вышесказанное, можно сказать, что устройство неплохо справляется со своей задачей”, - заключили авторы.

Автор: Лилик Ми