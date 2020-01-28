Культовый смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro провалил тест на качество камер

Сообщается, что за качество фото смартфону дали 87 баллов, тогда как видеовозможности оценили в 78 баллов. Авторы отмечают, что на сегодняшний день Redmi Note 8 Pro неспособен составить конкуренцию современным моделям, имея ряд недостатков как в фото таки и в видеорежимах. ”Тем не менее, не стоит забывать, что это бюджетная модель, которая стоит в разы меньше современного топового смартфона. Учитывая все вышесказанное, можно сказать, что устройство неплохо справляется со своей задачей”, - заключили авторы.