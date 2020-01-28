Культовый смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro провалил тест на качество камер
Так, согласно результатам, смартфон провалил тест на качество камер, поскольку ему удалось набрать лишь 84 балла. Отметим, что даже Samsung A50, который никогда не считался камерофоном, в итоге обогнал Redmi Note 8 Pro в данном рейтинге. Кроме того, тесты показали, что лучше Redmi Note 8 Pro снимают и более старые модели, в числе которых iPhone 7 Plus, который был выпущен в 2016 году.
Сообщается, что за качество фото смартфону дали 87 баллов, тогда как видеовозможности оценили в 78 баллов. Авторы отмечают, что на сегодняшний день Redmi Note 8 Pro неспособен составить конкуренцию современным моделям, имея ряд недостатков как в фото таки и в видеорежимах. ”Тем не менее, не стоит забывать, что это бюджетная модель, которая стоит в разы меньше современного топового смартфона. Учитывая все вышесказанное, можно сказать, что устройство неплохо справляется со своей задачей”, - заключили авторы.