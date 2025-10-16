Купил оранжевый iPhone — получил розовый: пользователи массово жалуются на выцветание iPhone 17 Pro Max

По словам владельцев, яркий оранжевый алюминиевый обод постепенно превращается в розово-золотой, особенно заметно это на гранях и вокруг блока камер.

Как сообщает издание Wccftech и пользователи Reddit, причина — окисление алюминия из-за нарушений в процессе анодирования.

В некоторых партиях устройств защитный слой оказался недостаточно герметичным, и металл вступает в реакцию с воздухом, меняя цвет. При этом задняя панель, выполненная из другого материала, сохраняет оригинальный оттенок, из-за чего контраст становится ещё заметнее.