Купил оранжевый iPhone — получил розовый: пользователи массово жалуются на выцветание iPhone 17 Pro Max

Купил оранжевый iPhone — получил розовый: пользователи массово жалуются на выцветание iPhone 17 Pro MaxЗабавный дефект
По словам владельцев, яркий оранжевый алюминиевый обод постепенно превращается в розово-золотой, особенно заметно это на гранях и вокруг блока камер.
Как сообщает издание Wccftech и пользователи Reddit, причина — окисление алюминия из-за нарушений в процессе анодирования.
В некоторых партиях устройств защитный слой оказался недостаточно герметичным, и металл вступает в реакцию с воздухом, меняя цвет. При этом задняя панель, выполненная из другого материала, сохраняет оригинальный оттенок, из-за чего контраст становится ещё заметнее.
Некоторые владельцы уже обратились в Apple Store с просьбой о замене устройств, указывая, что «купили оранжевый, а получили розовый». Компания пока не выпустила официальный комментарий, но, по данным источников, уже изучает ситуацию.
Эксперты советуют не использовать спиртовые чистящие средства и при обнаружении выцветания сразу обращаться в поддержку Apple.
Если дефект подтвердится, пользователи смогут рассчитывать на замену по гарантии.