Купленный в Китае фотофлагман Xiaomi 13 Ultra можно будет починить по гарантии в России

Как оказалось, касается это в том числе и России. Да, купленный на онлайн-площадках и используемые в нашей стране аппараты без труда могут быть отремонтированы по гарантии.

Соответствующую информацию подтвердил главный редактор Mobiletelefon Евгений Макаров, получивший подтверждение сразу от нескольких источников внутри компании Xiaomi.

В рамках международной гарантии смартфоны Xiaomi 13 Ultra могут обслуживаться в российских сервисных центрах при возникновении проблем.

Правда, стоит понимать, что международная гарантия предусматривает ремонт, а не замену или возврат. Она распространяется на Xiaomi 13 Ultra в Испании, Франции, Италии, Германии, России, Китае, Тайване, Малайзии и Сингапуре.