«Курьерский» смартфон Huawei Nova Y91 появился в России по цене ниже, чем в Китае

Устройство получилось крайне интересным, особенно за счёт батареи на 7000 мАч и 6,95-дюймового экрана. За эти две характеристики новинку прозвали «мечтой курьера».

И вот, в России успешно стартовали продажи девайса. Причём на официальном отечественно рынке Nova Y91 доступен по цене 24 199 и 26 599 рублей за версии 8/128 и 8/256 ГБ соответственно.