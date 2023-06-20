«Лаборатория Касперского» анонсировала сразу два смартфона на защищённой KasperskyOS

При этом также разрабатываются ещё и два смартфона на этой ОС — для российского и международного рынков. Сообщается, что прототип устройства на базе KasperskyOS находится в разработке уже два года.

Представители корпорации заявили, что KasperskyOS обладает «кибериммунностью» и микроядром для защиты от кибератак. На её базе планируется выпуск компьютеров для РЗА и ПЛК, используемых в подстанциях.

Внедрение «кибериммунных» устройств возможно на ряде промышленных производств, от тех же электростанций и нефтеперерабатывающих предприятий, до иных объектов с высокой энергетической мощностью.

Отметим, что эксперты выражают опасения относительно перехода на новое решение без достаточного тестирования на реальных объектах и подтверждённой функциональности.