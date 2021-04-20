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«Лаборатория Касперского» выпустит защищённый смартфон на Kaspersky OS уже в 2021 году
Правда, пока неясен объём первых партий
В сети появилась информация о готовящейся новинке от «Лаборатории Касперского». Компания намерена до конца 2021 года выпустить собственный защищённый смартфон, в основу которого ляжет Kaspersky OS.
По словам представителей компании, девайс будет ориентирован на индустриальный и корпоративный сектор. При этом Интерфаксу удалось выяснить, что изготовление смартфона будет происходить на одном из гонконгских заводов. В теории, со временем производство фирменных устройств компании может быть перенесено в Россию.
На данный момент нет никакой информации о технических характеристиках, цене и прочих подробностей о смартфоне. Ясно лишь, что «Лаборатория Касперского» занимается поиском заинтересованных в новинке заказчиках — им планируется показать сам гаджет. С объёмами дальнейшего производства ИТ-гигант определится позднее.