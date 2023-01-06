LeEco выпустила копию iPhone 14 Pro дешевле 150 долларов под новым брендом

LeEco выпустила копию iPhone 14 Pro дешевле 150 долларов под новым брендомИ ведь кто-то купит
Китайский бренд LeTV, ранее известный в России под названием LeEco, объявил о выпуске нового бюджетного 5G-смартфона — LeTV S1 Pro.
Фото: Gizmochina
В основу девайса лёг чип китайского производства Huben T7510. По своей сути, это аналог Snapdragon 7-ой серии от Qualcomm.
Несмотря на то, что в LeTV не особо распространяются о прочих характеристиках новинки, сложно не заметить, что в первую очередь он привлекает своим внешним видом.
Gizmochina
Всё дело в том, что дизайн устройства практически один в один напоминает таковой у iPhone 14 Pro. Здесь прекрасно всё: и расположение трёх камер на задней панели, и вырез для фронтальной камеры в стиле Dynamic Island, и т.д.
Сообщается, что LeTV S1 Pro будет выпущен в Китае по цене менее 145 долларов. Каких-то точных сроков пока озвучено не было.