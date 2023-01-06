LeEco выпустила копию iPhone 14 Pro дешевле 150 долларов под новым брендом

Всё дело в том, что дизайн устройства практически один в один напоминает таковой у iPhone 14 Pro. Здесь прекрасно всё: и расположение трёх камер на задней панели, и вырез для фронтальной камеры в стиле Dynamic Island, и т.д.

Сообщается, что LeTV S1 Pro будет выпущен в Китае по цене менее 145 долларов. Каких-то точных сроков пока озвучено не было.