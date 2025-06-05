Легендарная BlackBerry Classic вернулась на Android 13. Но есть нюанс

Устройство сохраняет оригинальные экран, корпус, LED-индикатор и, главное, клавиатуру — но внутри современная начинка: процессор MediaTek Helio G99, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителя.

Работает смартфон на Android 13. Однако производитель честно предупреждает: обновлений до Android 14 и выше не будет. Зато обещаны регулярные патчи и новые функции. Также улучшены камеры (50 Мп основная, 8 Мп фронтальная), добавлены USB-C, NFC и аккумулятор на 3000 мАч.