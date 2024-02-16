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Опубликовано 16 февраля 2024, 07:31
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Легендарная прошивка LineageOS перешла на Android 14

Попутно обновив множество встроенных приложений
В мире кастомных Android-прошивок дебютировала сборка LineageOS 21 на базе Android 14.

Объявленная на этой неделе, новинка является первой кастомной сборкой, созданная на основе новейшей версии Android.

LineageOS заметно обновила свой основной набор приложений, включая Калькулятор, Jelly (браузер), Диалог, Сообщения, Контакты, LatinIME (клавиатура), Eleven (плеер) и Aperture (камера). Тем временем появилось еще одно новое приложение — Glimpse, новая галерея для LineageOS.

Легендарная прошивка LineageOS перешла на Android 14
© 9to5Google

—Приложения, такие как Aperture, значительно улучшили свои функции и пользовательский интерфейс, в то время как многие из наших старых приложений, такие как Jelly, Диалог, Контакты, Сообщения, LatinIME (Клавиатура) и Калькулятор, были полностью переработаны, перенесясь в эпоху Material You!»

Легендарная прошивка LineageOS перешла на Android 14
© 9to5Google

Из прочих нововведений можно отметить новую загрузочную анимацию, поддержку более быстрых A/B-обновлений, использующих новый метод Google, светлый режим для быстрых настроек, улучшенное меню настройки и также приятное изменение для сборок Android TV.

Источник:9to5Google
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Android 14
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#Google