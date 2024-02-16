Легендарная прошивка LineageOS перешла на Android 14

—Приложения, такие как Aperture, значительно улучшили свои функции и пользовательский интерфейс, в то время как многие из наших старых приложений, такие как Jelly, Диалог, Контакты, Сообщения, LatinIME (Клавиатура) и Калькулятор, были полностью переработаны, перенесясь в эпоху Material You!»