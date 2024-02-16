Легендарная прошивка LineageOS перешла на Android 14

Легендарная прошивка LineageOS перешла на Android 14Попутно обновив множество встроенных приложений
Объявленная на этой неделе, новинка является первой кастомной сборкой, созданная на основе новейшей версии Android.
LineageOS заметно обновила свой основной набор приложений, включая Калькулятор, Jelly (браузер), Диалог, Сообщения, Контакты, LatinIME (клавиатура), Eleven (плеер) и Aperture (камера). Тем временем появилось еще одно новое приложение — Glimpse, новая галерея для LineageOS.
—Приложения, такие как Aperture, значительно улучшили свои функции и пользовательский интерфейс, в то время как многие из наших старых приложений, такие как Jelly, Диалог, Контакты, Сообщения, LatinIME (Клавиатура) и Калькулятор, были полностью переработаны, перенесясь в эпоху Material You!»
Из прочих нововведений можно отметить новую загрузочную анимацию, поддержку более быстрых A/B-обновлений, использующих новый метод Google, светлый режим для быстрых настроек, улучшенное меню настройки и также приятное изменение для сборок Android TV.