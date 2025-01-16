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Опубликовано 16 января 2025, 07:46
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Легендарный инсайдер Evleaks опубликовал рекламные постеры линейки Galaxy S25

Осталось лишь дождаться самого анонса
Один из первых интернет-инсайдеров, Evleaks, опубликовал рекламные постеры предстоящей линейки Galaxy S25, включая модели S25, S25+ и S25 Ultra.
Легендарный инсайдер Evleaks опубликовал рекламные постеры линейки Galaxy S25
© GSMArena

Судя по изображениям, Galaxy S25 и S25+ выглядят практически идентично, различаясь только размером. Новинки получили плоский экран, тонкие рамки и плоскую раму.

На одном из снимков камеры смартфона имеют кольца, цвет которых совпадает с оттенком задней панели устройства.

Galaxy S25 Ultra, в свою очередь, отличается чуть более закругленными углами и экраном, который также остается плоским.

Легендарный инсайдер Evleaks опубликовал рекламные постеры линейки Galaxy S25
© GSMArena

Камеры Ultra-модели имеют кольца, окрашенные под цвет рамы, что делает устройство еще более стильным. На одном из постеров также виден новый интерфейс One UI 7 с панелью Now Bar и функцией Now Brief.

Все три смартфона будут оснащены топовым чипсетом Snapdragon 8 Elite во всех регионах.

Ожидается, что Galaxy S25 официально представят 22 января, а среди улучшений значатся обновленный Bixby и расширенные возможности Sketch to Image.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
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#Samsung Galaxy S25
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