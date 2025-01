Легендарный инсайдер Evleaks опубликовал рекламные постеры линейки Galaxy S25

Камеры Ultra-модели имеют кольца, окрашенные под цвет рамы, что делает устройство еще более стильным. На одном из постеров также виден новый интерфейс One UI 7 с панелью Now Bar и функцией Now Brief.

Все три смартфона будут оснащены топовым чипсетом Snapdragon 8 Elite во всех регионах.

Ожидается, что Galaxy S25 официально представят 22 января, а среди улучшений значатся обновленный Bixby и расширенные возможности Sketch to Image.