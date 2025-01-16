Легендарный инсайдер Evleaks опубликовал рекламные постеры линейки Galaxy S25

Легендарный инсайдер Evleaks опубликовал рекламные постеры линейки Galaxy S25Осталось лишь дождаться самого анонса
Судя по изображениям, Galaxy S25 и S25+ выглядят практически идентично, различаясь только размером. Новинки получили плоский экран, тонкие рамки и плоскую раму.
На одном из снимков камеры смартфона имеют кольца, цвет которых совпадает с оттенком задней панели устройства.
Galaxy S25 Ultra, в свою очередь, отличается чуть более закругленными углами и экраном, который также остается плоским.
Камеры Ultra-модели имеют кольца, окрашенные под цвет рамы, что делает устройство еще более стильным. На одном из постеров также виден новый интерфейс One UI 7 с панелью Now Bar и функцией Now Brief.
Все три смартфона будут оснащены топовым чипсетом Snapdragon 8 Elite во всех регионах.
Ожидается, что Galaxy S25 официально представят 22 января, а среди улучшений значатся обновленный Bixby и расширенные возможности Sketch to Image.