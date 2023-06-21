LEGO для взрослых: в Сети появились фото нового полностью разборного смартфона Fairphone 5

В Сети появились рендеры новой модели, которая сохраняет схожий с предыдущей версией дизайн, но получит более узкую рамку вокруг дисплея и фронтальную камеру в отверстии.

Как и прежде, Fairphone 5 будет отличаться высокой ремонтопригодностью, позволяющей пользователям самостоятельно заменять основные компоненты благодаря модульной конструкции. Возможно, модули камеры будут совместимы с предыдущей моделью.

Пока нет информации о характеристиках новинки, но предыдущая модель — Fairphone 4 — базировалась на процессоре Snapdragon 750G, предлагала до 8 ГБ оперативной памяти, 48-мегапиксельную камеру и аккумулятор ёмкостью 3900 мАч.

Отметим, что до сих пор также неизвестно, как скоро состоится анонс Fairphone 5.