LEGO для взрослых: в Сети появились фото нового полностью разборного смартфона Fairphone 5

LEGO для взрослых: в Сети появились фото нового полностью разборного смартфона Fairphone 5Очень даже симпатичный аппарат
Компания Fairphone готовит к релизу пятое поколение фирменного смартфона — Fairphone 5.
В Сети появились рендеры новой модели, которая сохраняет схожий с предыдущей версией дизайн, но получит более узкую рамку вокруг дисплея и фронтальную камеру в отверстии.
Как и прежде, Fairphone 5 будет отличаться высокой ремонтопригодностью, позволяющей пользователям самостоятельно заменять основные компоненты благодаря модульной конструкции. Возможно, модули камеры будут совместимы с предыдущей моделью.
Пока нет информации о характеристиках новинки, но предыдущая модель — Fairphone 4 — базировалась на процессоре Snapdragon 750G, предлагала до 8 ГБ оперативной памяти, 48-мегапиксельную камеру и аккумулятор ёмкостью 3900 мАч.
Отметим, что до сих пор также неизвестно, как скоро состоится анонс Fairphone 5.