Lenovo Legion может стать самым лучшим по звуку смартфоном

Об этом рассказали сами представители китайского производителя. Сообщается, что новинка получит два фронтальных стереодинамика с двумя звуковыми резонаторами объемом по 1,4 кубических сантиметра. В то же время, по словам главы Lenovo Чен Джина, аудиосистема, которой оснастят грядущий игровой смартфон, является самой лучшей за всю историю компании. Более того, по качеству и громкости звука Lenovo Legion сможет стать лидером среди всех участников рынка.

Предполагается, что сердцем геймерского смартфона выступит Qualcomm Snapdragon 865+. Смартфон может получить экран с разрешением 1080 x 2340 пикселей, поддержку быстрой зарядки мощностью в 90 Вт, а также двухмодульной камерой на 64 и 16 Мп.