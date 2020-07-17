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Lenovo Legion может стать самым лучшим по звуку смартфоном
Его могут представить 22 июля
Напомним, что игровой смартфон Lenovo Legion могут официально анонсировать уже 22 июля, однако некоторые подробности о нем известны уже сейчас. Так, как стало известно, грядущий аппарат может стать самым лучшим по звуку смартфоном.
Об этом рассказали сами представители китайского производителя. Сообщается, что новинка получит два фронтальных стереодинамика с двумя звуковыми резонаторами объемом по 1,4 кубических сантиметра. В то же время, по словам главы Lenovo Чен Джина, аудиосистема, которой оснастят грядущий игровой смартфон, является самой лучшей за всю историю компании. Более того, по качеству и громкости звука Lenovo Legion сможет стать лидером среди всех участников рынка.
Предполагается, что сердцем геймерского смартфона выступит Qualcomm Snapdragon 865+. Смартфон может получить экран с разрешением 1080 x 2340 пикселей, поддержку быстрой зарядки мощностью в 90 Вт, а также двухмодульной камерой на 64 и 16 Мп.