Lenovo начнёт выпускать смартфоны для аудиофилов

Компания проведёт специально пресс-мероприятие в своей штаб-квартире в Пекине, посвящённое запуску нового бренда. Отметим, что ранее под названием Lemeng Mobile уже выпускались музыкальные телефоны, однако несколько лет назад марка пропала с рынка. Теперь Lenovo возрождает его под своим крылышком.

Отметим, что Lenovo уже пыталась покорить мир музыкальными смартфонами. Последний такой смартфон Lenovo вышел осенью 2015 года. В Vibe X3 помимо фронтальных стереодинамиков имелись выделенный звуковой чип, отдельный усилитель для динамиков, три шумоподавляющих микрофона и и так далее.