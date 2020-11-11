Lenovo открыла продажи мощного игрового смартфона в прозрачном корпусе

Так, смартфон, который Lenovo оценила в 900 долларов или 68,748 рублей, построен на базе процессора Snapdragon 865+, имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной. Также смартфон получил 6.65-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц. Само собой, Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Edition работает в мобильных сетях пятого поколения 5G, а учитывая, что в смартфоне установлено два аккумулятора общей емкостью 5,000 мАч, жаловаться на автономность его владельцам вряд ли придется.