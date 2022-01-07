Lenovo показала свой новый игровой смартфон Legion Y90 на видео

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Lenovo показала свой новый игровой смартфон Legion Y90 на видеоВыглядит он необычно
Ещё в декабре 2021 года Lenovo начала дразнить фанатов новым игровым смартфоном — Legion Y90. Сейчас же компания оказалась готова показать внешний вид грядущей новинки.
Судя по ролику, девайс оснастят плоским экраном без всяких закруглений. При этом боковые рамки аппарата будут узкими, особенно на фоне достаточно широких верхней и нижней рамок. Задняя панель сможет похвастаться необычным овальным блоком посередине — на нём расположатся основная камера, вентилятор системы охлаждения и светящаяся буква «Y».
Работать Lenovo Legion Y90 будет под управлением фирменной оболочки компании — ZUI. В основу устройства должен лечь неизвестный флагманский чип, 6,92-дюймовый AMOLED-экран поставляет Samsung.
Из интересного можно отметить частоту сенсорного слоя телефона на 720 Гц.
Источник: GSMArena