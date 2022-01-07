Lenovo показала свой новый игровой смартфон Legion Y90 на видео

Судя по ролику, девайс оснастят плоским экраном без всяких закруглений. При этом боковые рамки аппарата будут узкими, особенно на фоне достаточно широких верхней и нижней рамок. Задняя панель сможет похвастаться необычным овальным блоком посередине — на нём расположатся основная камера, вентилятор системы охлаждения и светящаяся буква «Y».