Lenovo представила игровой смартфон с по-настоящему прозрачной задней крышкой

Несколько лет назад Xiaomi начала выпускать свои флагманские смартфоны в версии с одной интересной особенностью - задняя крышка в ней была как бы прозрачной. Почему “как бы”? Да все дело в том, что микросхемы, которые красовались на задней поверхности девайса, были фейковыми, напечатанными на отдельном слое то ли картона, то ли бумаги. В этом году подобный смартфон решила представить и Lenovo. Правда, в отличие от Xiaomi, ее игровой телефон Legion Duel получил по-настоящему прозрачную заднюю крышку.