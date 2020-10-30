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Lenovo представила игровой смартфон с по-настоящему прозрачной задней крышкой
Про топовое флагманское железо в устройстве и вовсе говорить нечего
Несколько лет назад Xiaomi начала выпускать свои флагманские смартфоны в версии с одной интересной особенностью - задняя крышка в ней была как бы прозрачной. Почему “как бы”? Да все дело в том, что микросхемы, которые красовались на задней поверхности девайса, были фейковыми, напечатанными на отдельном слое то ли картона, то ли бумаги. В этом году подобный смартфон решила представить и Lenovo. Правда, в отличие от Xiaomi, ее игровой телефон Legion Duel получил по-настоящему прозрачную заднюю крышку.
Объявил необычную версию смартфона генеральный директор мобильного подразделения Lenovo в Китае Чэнь Цзинь - именно он опубликовал в популярной китайской соцсети пост, в котором рассказал о скором появлении новинки в продаже. Он также подтвердил, что устройство получит те же характеристики, что и обычная версия.
Напомним, что Lenovo Legion Duel оснащен 6.65-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц. При этом в основу смартфона лег флагманский процессор Snapdragon 865+. Также устройство получило аккумулятор емкостью 5,000 мАч и быструю зарядку на 90 Вт.