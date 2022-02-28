Lenovo представила игровой смартфон с SSD и двумя вентиляторами

Lenovo представила игровой смартфон с SSD и двумя вентиляторамиЗвучит как очень необычная и интересная новинка
В основу устройства лёг чип Snapdragon 8 Gen 1. Учитывая, что новинка является флагманом, это вполне ожидаемо. Размер E4 AMOLED-дисплея смартфона — 6,92 дюймова, есть поддержка HDR10+. Разрешение экрана составляет 2460 х 1080 пикселей, также имеется частота обновления 144 Гц.
Из отличительных особенностей телефона — массивный радиатор и два вентилятора внутри. При этом также устройство получила гибридную постоянную память: 128 ГБ SSD и до 512 ГБ флеш-памяти. При этом оперативной памяти в Lenovo Legion Y90 может быть до 18 ГБ (с учётом расширения виртуальной ОЗУ до 4 ГБ).
Основная камера смартфона на 64 и 13 Мп. Фронтальная — на 16 Мп. При этом аккумулятор девайса на 5600 мАч, которые можно пополнять зарядником на 68 Вт.
Что же до цен, то за версию 12/256 ГБ просят 633 доллара, 16/256 ГБ обойдётся уже в 681 доллар, а вариант на 18/640 ГБ — 792 доллара. Старт продаж намечен на 10 марта 2022 года.