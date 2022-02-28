Lenovo представила игровой смартфон с SSD и двумя вентиляторами

В основу устройства лёг чип Snapdragon 8 Gen 1. Учитывая, что новинка является флагманом, это вполне ожидаемо. Размер E4 AMOLED-дисплея смартфона — 6,92 дюймова, есть поддержка HDR10+. Разрешение экрана составляет 2460 х 1080 пикселей, также имеется частота обновления 144 Гц.

Из отличительных особенностей телефона — массивный радиатор и два вентилятора внутри. При этом также устройство получила гибридную постоянную память: 128 ГБ SSD и до 512 ГБ флеш-памяти. При этом оперативной памяти в Lenovo Legion Y90 может быть до 18 ГБ (с учётом расширения виртуальной ОЗУ до 4 ГБ).