Lenovo представила ThinkPhone и отказалась пускать его в открытую продажу

Устройство получило приятный 6,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Есть в нём и поддержка HDR10+.

В основе телефона лежит не самый новый, но всё ещё производительный процессор Snapdragon 8+ Gen 1. На выбор предложено 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ внутреннего накопителя.

Из интересного можно отметить боковую кнопку красного цвета, которую можно настраивать под свои нужды. Например, с её помощью можно быстро открывать приложение Walkie Talkie либо приложения для бизнеса.

Ёмкость аккумулятора смартфона — 5000 мАч, есть поддержка быстрой проводной зарядки на 68 Вт и беспроводной на 15 Вт. Основная камера на 50 Мп с апертурой f/1.8 и оптической стабилизацией. Есть также ультраширокоугольный модуль на 13 Мп и с апертурой f/2.2. Её можно использовать и для макросъёмки.