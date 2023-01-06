Lenovo представила ThinkPhone и отказалась пускать его в открытую продажу

Lenovo представила ThinkPhone и отказалась пускать его в открытую продажуНеобычное, однако, устройство
Lenovo представила новый смартфон под брендом Motorola — ThinkPhone. Дизайн новинки напоминает ноутбуки Lenovo ThinkPad.
Фото: GSMArena
Устройство получило приятный 6,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Есть в нём и поддержка HDR10+.
В основе телефона лежит не самый новый, но всё ещё производительный процессор Snapdragon 8+ Gen 1. На выбор предложено 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ внутреннего накопителя.
Из интересного можно отметить боковую кнопку красного цвета, которую можно настраивать под свои нужды. Например, с её помощью можно быстро открывать приложение Walkie Talkie либо приложения для бизнеса.
Ёмкость аккумулятора смартфона — 5000 мАч, есть поддержка быстрой проводной зарядки на 68 Вт и беспроводной на 15 Вт. Основная камера на 50 Мп с апертурой f/1.8 и оптической стабилизацией. Есть также ультраширокоугольный модуль на 13 Мп и с апертурой f/2.2. Её можно использовать и для макросъёмки.
GSMArena
Фронтальная камера 32-мегапиксельная, с автофокусом.
В Lenovo отметили, что ThinkPhone имеет интеграцию с ноутбуками линейки ThinkPad, включая функцию Think 2 Think. Она позволяет пользователям синхронизировать телефон с ноутбуком и передавать скопированный текст, фотографии, документы и многое другое.
Lenovo ThinkPhone от Motorola будет выпущен в США, Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Австралии и некоторых странах Азии в ближайшие месяцы. Цена пока не раскрывается.
Отдельным пунктом выделяется, что ориентирована новинка на бизнес-сегменте. Поэтому вряд ли её можно будет найти на прилавках розничных сетей.