Lenovo представила внешний SSD Legion G910 с турбированным вентилятором и RGB для смартфонов

Устройство предназначено для продвинутых пользователей, в том числе владельцев смартфонов iPhone 15 Pro и 16 Pro, которым нужна внешняя запись видео в формате 4K 60 fps ProRes.

SSD выполнен в корпусе из авиационного алюминия марки 6063 и отличается оригинальным дизайном: крышка устройства вращается вручную на 360°, а охлаждение обеспечивает встроенный турбированный вентилятор.

Legion G910 поддерживает скорость чтения до 2000 МБ/с и записи до 1800 МБ/с благодаря интерфейсу NVMe.

Накопитель доступен в трех конфигурациях — 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. В Китае новинка поступила в продажу по цене от 499 юаней (около $69).

Максимальная версия с 2 ТБ стоит 1299 юаней ($180). Legion G910 позиционируется как решение для мобильного монтажа, стриминга и игр.