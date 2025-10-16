Lenovo раньше времени раскрыла Moto X70 Air — толщина 6 мм, но зато IP69 и беспроводная зарядка

Lenovo раньше времени раскрыла Moto X70 Air — толщина 6 мм, но зато IP69 и беспроводная зарядкаИзвестно все кроме цены
Устройство появилось на сайте производителя раньше времени, благодаря чему стали известны все характеристики — кроме цены.
Главная особенность новинки — толщина корпуса всего 6 мм, что делает её одним из самых тонких смартфонов в мире.
При этом Moto X70 Air сохранил около флагманские характеристики: чип Snapdragon 7 Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 512 ГБ накопителя UFS 3.1 и аккумулятор на 4800 мАч с проводной зарядкой 68 Вт и беспроводной — 15 Вт.
Смартфон оснащён 6,7-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой 120 Гц и яркостью до 4500 нит.
Основная камера включает три датчика по 50 Мп, а корпус защищён по стандарту IP69 — выдерживает пыль, воду и даже сильное давление струй.
Moto X70 Air выйдет в цветах Bronze Green, Lily Pad и Gadget Grey. На мировом рынке устройство появится 5 ноября под именем Motorola Edge 70.