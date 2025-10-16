Lenovo раньше времени раскрыла Moto X70 Air — толщина 6 мм, но зато IP69 и беспроводная зарядка

Устройство появилось на сайте производителя раньше времени, благодаря чему стали известны все характеристики — кроме цены.

Главная особенность новинки — толщина корпуса всего 6 мм, что делает её одним из самых тонких смартфонов в мире.

При этом Moto X70 Air сохранил около флагманские характеристики: чип Snapdragon 7 Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 512 ГБ накопителя UFS 3.1 и аккумулятор на 4800 мАч с проводной зарядкой 68 Вт и беспроводной — 15 Вт.