Lenovo разработала дизайн смартфона с "антенной" под вырез для камеры

Что касается основной камеры, то судя по изображениям, компания рассматривает несколько вариантов ее исполнения. Так, ее могут расположить в правом углу или же в центральной части в квадратном или круглом блоке. Стоит отметить, что патентные данные о смартфоне еще не гарантируют выход устройства на рынок.