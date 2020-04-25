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Lenovo разработала дизайн смартфона с "антенной" под вырез для камеры
Такой смартфон сможет выделиться среди других безрамочников
Стало известно, что китайская компания Lenovo разработала дизайн смартфона с "антенной" под вырез для камеры. Выяснилось это благодаря инсайдерам, которые нашли патентные документы компании, в которых и описывается необычный гаджет.
В сети также появились схематические изображения описанного в патенте смартфона. Так, согласно опубликованным данным, компания придумала достаточно нетривиальный способ расположения селфи-камеры, сделав для нее специальный выступ в верхнем левом углу, который напоминает антенну.
Что касается основной камеры, то судя по изображениям, компания рассматривает несколько вариантов ее исполнения. Так, ее могут расположить в правом углу или же в центральной части в квадратном или круглом блоке. Стоит отметить, что патентные данные о смартфоне еще не гарантируют выход устройства на рынок.