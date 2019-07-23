Lenovo считает ввоз их смартфонов в Россию нелегальным

Катаев уточнил, что покупатели могут узнать, какие именно продукты Lenovo поставляет в Россию официально на сайте компании.

”Mobilidi не является официальным дистрибьютором Lenovo в России. Я не знаком с этой компанией. Есть компании, которые закупают в Китае смартфоны Lenovo и приезжают сюда. Непонятно, способны ли они работать в России, соответствуют ли они стандартам. Официальными сервисными центрами они поддерживаться не будут и российскими представительствами тоже не будут”, — также рассказал генеральный менеджер Lenovo в России.

Напомним, что вчера, 22 июля, в сети появилась информация о том, что Lenovo возвращается на рынок смартфонов на территории России. Для этого компания, якобы, заключила соглашение с компанией Mobilidi, являющейся частью холдинга RDC Group.